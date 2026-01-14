В Одинцовском округе за восемь лет ликвидировали 865 недостроенных объектов

В Одинцовском округе за последние восемь лет демонтировали 865 объектов незавершенного строительства, что является самым высоким показателем в Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2025 году в Одинцовском округе ликвидировали более 50 недостроенных зданий. Среди них — два расселенных дома на улице Вокзальной в Одинцово и здание на улице Радужной в Звенигороде.

Пятиэтажный дом в Звенигороде начали строить в начале 2000-х годов, но спустя несколько лет работы остановились. Со временем здание обветшало и стало опасным для жителей. Подрядчик демонтировал строение и вывез с площадки около 3 тысяч кубометров строительного мусора.

В округе регулярно ведется работа по ликвидации недостроев. Кроме демонтажа, проблему решают достройкой объектов или постановкой их на учет в соответствии с законодательством.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.