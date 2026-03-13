сегодня в 11:51

В Одинцовском округе выполнили 40% капремонта школы в Часцах

Капитальный ремонт Часцовской средней школы в поселке Часцы Одинцовского округа выполнен более чем на 40%. Работы ведутся по госпрограмме обновления социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительная готовность объекта превысила 40%. На площадке задействованы 40 человек. Рабочие завершили демонтаж и приступили к отделке помещений, ремонту фасада, электромонтажу и установке инженерных систем.

«На объекте работают 40 человек. Строители завершили демонтажные работы, ведут отделочные работы и осуществляют ремонт фасада, а также занимаются электромонтажными работами и монтажом инженерных систем», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь здания школы составляет 2302,3 кв. м. В ходе капитального ремонта специалисты заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, смонтируют вентиляционные короба, утеплят и покрасят стены, выполнят заливку и укладку полов, установят новые двери и светильники. Также запланированы прокладка систем водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, фасадные и кровельные работы. Для учреждения закупят новую мебель и оборудование.

Обновленная школа должна открыться 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.