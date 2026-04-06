В Одинцовском округе ввели дом на 178 квартир в ЖК «Жаворонки Клаб»

Корпус № 3А на 178 квартир ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Жаворонки Клаб» в деревне Митькино Одинцовского городского округа. Разрешение выдало министерство жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь малоэтажного дома составляет 12 667,3 кв. м. В нем предусмотрено 178 квартир различных форматов — типовые, евроформата и с террасами. Покупателям предлагают жилье с черновой, предчистовой или чистовой отделкой. Также оборудованы 103 кладовые помещения.

ЖК «Жаворонки Клаб» реализуют как проект комплексного развития территории в 23 км от МКАД по Минскому шоссе, на берегу реки Незнайка. В комплексе сочетаются квартиры в малоэтажных домах и таунхаусы. Проектом предусмотрены детский сад на 260 мест и школа на 560 учеников, которые после ввода передадут в муниципальную собственность. Кроме того, планируется открыть амбулаторию на 71 посещение в смену, торговый комплекс и физкультурно-оздоровительный центр.

В рамках сотрудничества с МГИМО на базе школы намерены запустить программы дополнительного образования и профессиональной переподготовки по IT-направлениям и иностранным языкам. Благоустройство включает создание парковых зон, набережной, прогулочных маршрутов, детских и спортивных площадок.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.