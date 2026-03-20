В Одинцовском округе строят школу на 750 мест до конца 2026 года

Строительство школы на 750 учеников продолжается в жилом комплексе «Резиденции Сколково» в Одинцовском городском округе. Работы ведет инвестиционная группа «Абсолют», завершить объект планируют до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Школу возводят с сентября 2023 года. На данный момент полностью выполнены работы по устройству монолитного каркаса, кладке внутренних и наружных стен, смонтированы кровля и светопрозрачные конструкции, установлено лифтовое оборудование.

Трехэтажное здание площадью более 12,4 тыс. кв. м рассчитано на 750 мест. В школе предусмотрены учебные кабинеты и специализированные классы для изучения иностранных языков, точных наук и ИТ-технологий, актовый зал, спортзал площадью 540 кв. м, библиотека, медицинский кабинет и административные помещения.

Территория площадью 16,7 тыс. кв. м будет разделена на функциональные зоны. В центральном дворе обустроят пространство для общешкольных мероприятий. Для занятий спортом создадут площадки для разных возрастов, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, волейбольную и баскетбольную площадки. Для младших классов предусмотрена учебно-опытная зона с экологической тропой, где дети смогут изучать биологию и выращивать растения.

Новая школа станет третьим социальным объектом в составе проекта. Ранее на территории жилого комплекса уже открыли два детских сада на 115 и 170 мест.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.