В Одинцовском округе строят детский сад на 260 мест

Детский сад на 260 мест продолжают строить в ЖК «Одинцовские кварталы» в Одинцовском округе. Объект станет частью крупного образовательного комплекса и должен открыться во втором квартале 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительство ведется в жилом комплексе рядом с деревней Солманово. Детский сад станет первым этапом создания образовательного кластера, в который также войдут еще одно дошкольное учреждение на 260 мест и школа на 1 100 учеников. Ход работ проверил глава муниципалитета Андрей Иванов.

«Детский сад является первым этапом строительства большого образовательного комплекса. В него войдут еще одно дошкольное учреждение аналогичной вместимости и среднеобразовательная школа на 1 100 мест. Возведение социального объекта стартовало в сложных зимних условиях, при отрицательных температурах, однако подрядчик сохранил необходимый темп. Сегодня ведется монтаж вертикальных несущих конструкций первого этажа, монтируется опалубка для устройства плиты перекрытия», — сообщил глава округа.

На площадке задействованы 22 специалиста и три единицы техники. Строительная готовность составляет 22%. Сдать объект планируют в начале 2027 года, принять воспитанников — во втором квартале. Глава округа поручил проработать возможность завершить строительство до конца текущего года.

Здание возводят по индивидуальному проекту. В нем предусмотрены спортивный и музыкальный залы, игровые и развивающие комнаты, медицинский блок и зоны отдыха. На прилегающей территории обустроят современные прогулочные площадки. Проект реализуется в рамках Народной программы «Единой России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.