В Одинцовском округе строят детский сад на 260 мест

Группа компаний «Вектор» возводит детский сад на 260 воспитанников в ЖК «Одинцовские кварталы» в Одинцовском округе. Строители завершили бетонирование плиты покрытия над третьим этажом, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Строители детского сада в ЖК «Одинцовские кварталы» завершили бетонирование плиты покрытия над третьим этажом и приступили к вертикальной гидроизоляции подвального этажа. Объект возводит группа компаний «Вектор».

Сад на 260 мест примет детей от ясельного до подготовительного возраста. В здании предусмотрены спортивные залы, игровые комнаты, медицинский блок, музыкальный кабинет и зоны отдыха. Рядом оборудуют безопасные игровые площадки для разных возрастных групп.

Детский сад станет частью образовательного кластера «Эврика», в котором также построят школу на 1100 учеников. Рядом с учреждением появятся всесезонный стадион, игровые и спортивные площадки.

ЖК «Одинцовские кварталы» расположен в Одинцовском городском округе рядом со станцией Лесной городок. Закрытая территория оснащена видеонаблюдением, предусмотрена бесплатная парковка. Во дворах установлены спортивные и детские площадки, поблизости находятся лесной массив, зоны отдыха и пруды.

В Подмосковье ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК, Level Group и другие застройщики возводят жилые кварталы с необходимой инфраструктурой в рамках комплексного развития территорий.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.