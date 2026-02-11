В Одинцовском округе строят детский сад на 220 мест

В поселке ВНИИСОК Одинцовского округа возводят новый детский сад на 220 мест. Сейчас ведутся работы по устройству фундамента, общая строительная готовность составляет 12%.

Строительство осуществляется по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. В здании детского сада разместят 10 групп, каждая из которых будет иметь спальню, буфет и игровую комнату. Также предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, зона для кружков, методические кабинеты, пищеблок полного цикла и медицинский кабинет.

На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки, проведут озеленение, построят проезды и тротуары. Площадки оборудуют теневыми навесами и малыми архитектурными формами для детей разных возрастов.

Открытие детского сада запланировано на 2027 год.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.