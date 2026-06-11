В Одинцовском округе проверили капремонт детсада №20 в Голицыно

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 9 июня проверил качество капитального ремонта детского сада №20 в Голицыно. В здании, построенном более 60 лет назад, впервые провели масштабное обновление, заменили коммуникации и оснастили учреждение новым оборудованием, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Детский сад №20 рассчитан на 240 воспитанников, сейчас в нем работают пять групп общей численностью 150 детей. В ходе капитального ремонта в здании заменили инженерные коммуникации, окна и двери, модернизировали пищеблок, закупили новую мебель и оборудование.

«К ремонту самого здания вопросов нет: все сделано надежно, с использованием современных отделочных материалов. А вот над благоустройством территории нам вместе с подрядчиком еще предстоит поработать. В первую очередь необходимо завершить обваловку пожарных резервуаров и обнести их хотя бы невысоким забором, чтобы обезопасить гуляющих детей. Также нужно проверить качество малых архитектурных форм, в частности — песочниц», — подчеркнул Андрей Иванов.

На встрече с родителями глава округа предложил сформировать перечень предложений по благоустройству территории. Площадь участка позволяет организовать парковку для сотрудников и разворотное кольцо для транспорта. Также предстоит завершить озеленение, к которому может присоединиться родительское сообщество.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.