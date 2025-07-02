В Одинцовском округе построят школу на 1 250 мест

Вблизи деревни Ликино Одинцовского округа идет подготовка к реализации крупного строительного проекта от девелоперской компании MR — жилого комплекса «Мыс». Концепцию нового ЖК представили главе Одинцовского городского округа Андрею Иванову. Он особо подчеркнул, что помимо жилья проект включает социальные объекты — школу на 1 250 обучающихся, два детских сада на 350 и 255 мест, а также большой Дворец спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Площадь участка около 40 гектаров. Здесь запланированы многоквартирные и клубные дома, таунхаусы, коттеджи. Важное условие — к моменту, когда начнут заселяться первые семьи, уже должна быть готова социальная инфраструктура. Это наша принципиальная позиция. По проекту предусмотрена школа на 1 250 учеников и два детских сада — на 350 и 255 мест. Строительство первых домов завершится в III квартале 2028 года», — отметил Андрей Иванов.

«Мыс» в Ликино станет первым проектом MR в сегменте загородной недвижимости. В рамках первой очереди планируется построить 170 квадратных метров жилья. Помимо школы и садиков проект предусматривает дворец спорта «Четыре стихии» площадью 20 тысяч квадратных метров с термальным комплексом, открытым бассейном и спа, танцевальными залами, фитнес-клубом, залами для единоборств, кортами для тенниса, падела и сквоша. Также в жилом комплексе будет гастромаркет, а в центре коттеджной застройки — общественный центр и зона барбекю. Во внутренних дворах жилых домов и на прилегающих пространствах обустроят детские и спортивные площадки. Также в жилом комплексе должны появиться современный скейт-парк, 5-километровый веломаршрут и лыжный маршрут длиной 1,1 километра. Ближе к Минскому шоссе инвестор благоустроит парковую территорию, ее площадь — порядка 16 гектаров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.