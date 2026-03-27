В Одинцовском округе построят пожарное депо к 2027 году

Строительство пожарного депо на четыре поста началось в селе Ромашково Одинцовского округа Подмосковья. Подрядчик приступил к подготовительным работам, завершить объект планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Подрядная организация ведет планировку и расчистку территории будущего строительства, а также устраивает ограждение строительной площадки. Работы выполняются в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.