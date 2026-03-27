В Одинцовском округе построят поликлинику в Трехгорке к 2027 году

Строительство новой поликлиники со станцией скорой помощи и стационаром на 50 коек продолжается в поселке Трехгорка Одинцовского округа. 26 марта глава округа Андрей Иванов проверил ход работ и сообщил, что объект планируют сдать в третьем квартале 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену, из них 150 — в детском отделении. В состав медучреждения также войдут станция скорой помощи и стационар на 50 коек.

«Активные работы стартовали в конце ноября прошлого года. Подрядчик уже завершил подготовительный этап, сейчас строители заканчивают устройство фундаментной плиты. В начале апреля приступят к подвалу и первым этажам», — сообщил Андрей Иванов.

В настоящее время на площадке задействованы около 30 рабочих и две единицы техники. Здание выполнят в форме Н-образного комплекса переменной этажности, для каждого отделения предусмотрят отдельный вход.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.