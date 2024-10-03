В Одинцовском округе появится четыре индустриальных парка до 2030 года

«Мы активно взаимодействуем по паркам «Часцы», «Кобяково», «Бутынь» с собственниками земельных участков. Неоднократно встречались, обсуждали эти концепции. Хотелось бы, конечно, пораньше и начать, и запустить эти интересные для территории объекты. Тем более, что сейчас спрос на индустриальные парки возрастает. Мы видим 100% заполняемость уже даже при определенной очереди арендаторов, которые хотели бы попасть на эти площадки. Давайте еще раз проведем встречу с предпринимателями по концепциям, по тем сложностям, которые мы вместе решали, а также по социальным программам, которые индустриальные парки на себя возьмут. Для нас это и рабочие места, и налоги, и развитие территории», — сказал глава муниципалитета Андрей Иванов.

Заместитель главы Анна Садетдинова сообщила, что на территории округа активно функционирует «Одинцовский технопарк», который в 2023 году одним из первых на территории Московской области получил статус промышленного технопарка.

«Технопарк находится в центральной части города Одинцово. В настоящее время там размещаются 55 резидентов. За все время было создано более 500 рабочих мест. Территория парка также включает в себя 18 производственных предприятий. Расскажу о трех самых интересных. Это «Завод Технологического Оборудования». Они выпускают изделия из листовой нержавеющей стали, имеет собственное конструкторское бюро и современное оборудование. Второе предприятие — «Асг Трансформаторен», которое производит линейку трансформаторов сухого типа. Оба резидента маркируют свою продукцию надписью «Сделано в Одинцовском городском округе», — отметила Садетдинова.

В конце 2024 года предприятие планирует начать выпуск роботов уже на территории Одинцовского технопарка. Первая очередь будет включать в себя две сборочные линии, где предстоит выпускать 6 роботов для сварки и паллетирования. Вторая очередь подразумевает увеличение модельного ряда до 20 единиц, а всего в год планируется выпускать до 1000 роботов. Налоговые поступления от всех резидентов составляют 186 миллионов в бюджет Московской области и 20 миллионов в бюджет округа.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.