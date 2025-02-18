В Одинцовском округе планируют построить поликлинику на 300 посещений в смену

В городе Голицыно Одинцовского округа планируют построить поликлинику на 300 посещений в смену, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации поликлиники в городе Голицыно, Одинцовском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Поликлиника на 300 посещений в смену по адресу: Московская область, Одинцовский г. о., г. Голицыно».

Планируется в рамках проведения закупки строительство поликлиники общей площадью 5 400 кв. метров (будет уточняться проектом), на 300 посещений в смену.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.