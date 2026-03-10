В Одинцовском округе отремонтируют 60 тыс кв м дорог

Ямочный ремонт стартовал в Одинцовском округе после зимы, в ходе работ планируется восстановить около 60 тыс. кв. м асфальта. Подрядчики уже вышли на муниципальные дороги и устраняют наиболее проблемные участки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зимние перепады температур и обильные осадки привели к появлению дефектов на дорогах общего пользования в округе. По предварительной оценке, в рамках ямочного ремонта предстоит восстановить порядка 60 тысяч квадратных метров покрытия.

Работы выполняют в рамках действующих контрактов на содержание дорог. Для этого сформировано 15 бригад, которые уже приступили к ремонту на наиболее сложных участках.

«Все работы ведутся в рамках контрактов на содержание дорог. Для выполнения ремонта подрядными организациями сформировано 15 бригад. Рабочие уже приступили к восстановлению дорожного покрытия в наиболее проблемных точках», — пояснил руководитель МКУ «Упрдоркапстрой» Сергей Батушенко.

Основная часть асфальтобетонных заводов начнет работу в начале апреля. Сейчас материал поставляют с АБЗ в Капотне. В администрации отметили, что своевременный ремонт повышает безопасность движения и продлевает срок службы дорожного покрытия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.