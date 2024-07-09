В Одинцовском округе объявлен конкурс на строительство школы

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства, поставкой оборудования для обеспечения эксплуатации школы № 9 со строительством пристройки на 550 мест в г. Одинцово, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по адресу: Московская область, Одинцовский г. о., г. Одинцово, ул. Северная, д. 20 (МБОУ Одинцовская СОШ № 9). Общая площадь объекта: 4 432,2 кв. метров.

«Работы осуществляются в рамках государственной программы »Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В рамках выполнения работ в 2026 году планируется построить объект площадью 10 500 кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.