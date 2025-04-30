В Одинцовском округе объявлен конкурс на благоустройство лесопарковой зоны

Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство лесопарковой зоны в микрорайоне Новая Трехгорка в Одинцовском городском округе. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, микрорайон Новая Трехгорка в 2025 году для нужд МБУК «ОПКСиО». Планируется в рамках проведения закупки благоустроить участок площадью 29,1807 га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.