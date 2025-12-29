В Одинцовском округе начали строительство детского сада на 220 мест

В Одинцовском округе в поселке ВНИИСОК ведется строительство нового детского сада на 220 мест. Сейчас рабочие завершают демонтаж аварийного здания и приступили к устройству фундаментной плиты.

Строительство осуществляется по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. На объекте задействованы 30 рабочих и 4 единицы техники.

По словам министра строительного комплекса Московской области Александра Туровского, в новом детском саду будет 10 групп, каждая из которых оснащена спальней, буфетом и игровой. В здании также разместят физкультурный и музыкальный залы, кружковую зону, методические кабинеты, пищеблок полного цикла и медицинский кабинет. На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки с теневыми навесами и малыми архитектурными формами, а также проведут озеленение, обустроят проезды и тротуары.

Открытие детского сада запланировано на 2027 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.