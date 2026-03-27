В Одинцовском округе начали строить корпус Лесногорской школы

Подрядчик приступил к работам на площадке нового корпуса Лесногорской школы в поселке ВНИИСОК Одинцовского округа. Строительство ведется по госпрограмме Московской области за счет бюджетных средств, объект планируют сдать в 2028 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Подрядная организация вышла на площадку на улице Липовая и начала подготовительные работы.

«Подрядчик ведет подготовку территории к началу строительных работ — планировку участка, установку ограждений, обустройство мест складирования материалов и подъездных дорог», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Новый корпус будет соответствовать современным образовательным стандартам. В здании предусмотрены просторные классы, лаборатории, помещения для творчества и спорта. На прилегающей территории оборудуют спортивные и игровые площадки, а также зоны отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.