В Одинцовском округе капитально ремонтируют пять медучреждений

В Одинцовском округе продолжается капитальный ремонт пяти медицинских учреждений, работы планируют завершить к 23 января и 27 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Второе педиатрическое отделение детской поликлиники на улице Чистяковой, 10А в Одинцово проходит капитальный ремонт: завершен демонтаж напольных и потолочных покрытий, стен и дверей. Сейчас рабочие меняют кровлю, обновляют инженерные коммуникации и приступили к отделке. Объект планируют сдать к 23 января 2026 года.

Амбулатория в поселке Барвиха также будет готова к этой дате. Здесь установили новую кровлю с водоотводом, демонтировали второй этаж, ведутся отделочные работы — монтаж плитки и покраска. В ближайшее время установят двери и завершат ремонт трех входных групп.

Амбулатория в поселке Горки-10 завершит ремонт к 23 января: утеплена крыша и фасад, подготовлены детские помещения, выровнены полы, оштукатурены и зашпаклеваны стены, заменены коммуникации. Сейчас укладывают керамогранит на входных группах.

Четвертое терапевтическое отделение поликлиники № 1 планируют сдать 27 февраля 2026 года. На объекте полностью заменили кровлю, демонтировали помещения второго этажа, идет выравнивание полов, далее заменят коммуникации и выполнят отделку.

В амбулатории поселка Часцы восстановили водосточную систему и карнизы, сейчас ремонтируют кровлю, после чего приступят к внутренним работам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провели, как идут работы по модернизации системы теплоснабжения в Рузском муниципальном округе. Обновление коснется 8 котельных, 2 центральных тепловых узла (ЦТП) и 8,5 км теплосетей.

В муниципалитете некоторым объектам теплоснабжения более 40 лет. Они не справляются с ростом нагрузки, а прошедшей зимой начались аварии. Воробьев отметил, что котельные модернизируют и внутри, и снаружи, теплосети будут менять. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям.

«Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь 2 из 4 котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки. Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 км и капремонт 8 котельных и 2 центральных тепловых пунктов», — перечислил губернатор.