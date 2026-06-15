В Одинцовском округе готовность поликлиники достигла 32%

Строительная готовность новой поликлиники на 300 посещений в смену в Голицыно достигла 32%. Объект возводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», открыть медучреждение планируют в начале 2028 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с жителями и главным врачом Одинцовской областной больницы проверил ход работ. Монолитные работы на объекте завершены. Строители ведут устройство кровли, кладут кирпичные перегородки в подвальном помещении и монтируют инженерные системы.

«Также началось устройство цементно-песчаной стяжки полов. На следующей неделе стартуют фасадные работы. На объекте задействованы 46 человек и две единицы техники», — уточнил Андрей Иванов.

Жители сообщили о шуме в ночное время. Представитель подрядчика пояснил, что технология монолитно-бетонных работ требует непрерывной заливки, при этом основной объем таких работ уже выполнен. Проектом предусмотрена парковка на 38 автомобилей, однако по просьбе жителей глава поручил профильному заместителю проработать возможность увеличения ее вместимости. Рядом с поликлиникой обустроят автобусную остановку и разворотное кольцо, маршруты общественного транспорта уточняются.

Площадь здания превышает 5,5 тыс. кв. метров. В поликлинике предусмотрены детское и взрослое отделения с раздельными входами, блоки неотложной помощи, кабинеты терапии, лучевой и функциональной диагностики. Учреждение оснастят современным, в том числе тяжелым, медицинским оборудованием. Кадровый резерв формируется уже сейчас, часть специалистов перейдет из старого здания на улице Советской.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.