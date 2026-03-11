В Одинцовском округе готовность ФОК «Старый городок» достигла 50%

сегодня в 13:44

Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Старый городок» на улице Школьная в Одинцовском округе выполнен наполовину. Работы проводят по госпрограмме за счет бюджета Подмосковья, завершить их планируют в августе 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт здания площадью 1 870,3 кв. м продолжается в плановом режиме. На площадке задействованы 20 рабочих и две единицы техники.

В настоящее время специалисты монтируют оконные блоки, устанавливают систему вентиляции, возводят перегородки и выполняют штукатурку стен. Параллельно ведутся фасадные работы. Общая строительная готовность объекта составляет 50%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.