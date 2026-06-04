В Одинцовском округе 51 человека расселили после пожара

Пятьдесят один житель дома на улице Почтовой в Звенигороде временно размещен в гостиницах после пожара на крыше. Часть квартир серьезно пострадала от огня и залития, формируется пакет документов для дальнейшего ремонта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После пожара в многоквартирном доме № 41, корпус 2 на улице Почтовой в Звенигороде организовано временное размещение 51 человека. Жители находятся в гостинице «Звенигород», шале-отеле «Таежные дачи» и АМАКС «Ершово». Им обеспечен беспрепятственный доступ ко всей инфраструктуре парк-отелей, а также трехразовое горячее питание и питьевая вода. На месте происшествия круглосуточно дежурят сотрудники МЧС и администрации округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.