В Одинцово завершили строительство акватермального комплекса на 900 посетителей

В Одинцово завершено строительство нового акватермального комплекса, рассчитанного на 900 посетителей в сутки. Объект получил заключение о соответствии проекту, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Физкультурно-оздоровительный комплекс позволит жителям Одинцово отдыхать круглый год, не выезжая за пределы региона. Инвестиции в проект составили 1,4 млрд рублей, создано более 65 рабочих мест для местных жителей.

Общая площадь здания — 6,2 тыс. квадратных метров. Внутри комплекса расположены три бассейна, а на улице — два подогреваемых бассейна с температурой воды +30°C даже в мороз. Для гостей оборудованы 15 саун разных форматов, включая индивидуальные парные, хаммам, деревенские парные, аромабани и соляная комната для оздоровления дыхательных путей.

В комплексе предусмотрены зоны отдыха и питания, просторные раздевалки, а на открытой территории — пешеходные дорожки и шезлонги. Акватермальный центр откроется для посетителей в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.