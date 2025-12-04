сегодня в 19:46

В Одинцово завершено 60% строительства жилого комплекса «Союзный» с детсадом

В Одинцово продолжается строительство жилого комплекса «Союзный», готовность которого составляет 60%. В составе комплекса предусмотрены детский сад, медицинская клиника и многоуровневый паркинг, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Одинцово ведется строительство жилого комплекса «Союзный», который состоит из трех корпусов. Два корпуса уже введены в эксплуатацию, третий находится на стадии завершения. Общая площадь комплекса составляет около 35 тыс. кв. м, в нем предусмотрено более 1,3 тыс. квартир разной площади.

На территории комплекса обустроены детские площадки, зоны отдыха и парковочные места. Для обеспечения безопасности и энергоэффективности в зданиях установлены современные инженерные системы.

В составе комплекса предусмотрены встроенно-пристроенные помещения общественного назначения, включая медицинскую клинику и дошкольное образовательное учреждение. Также проект предусматривает многоуровневый паркинг для жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.