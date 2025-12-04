В Одинцово наполовину построили новый детский сад «Кубик»

Детский сад «Кубик» возводят в составе жилого комплекса «Союзный» в Одинцовском округе. Общая площадь здания составляет 3,9 тыс. кв. м. В четырехэтажном саду предусмотрены функциональные классы, спортивные залы, зоны отдыха, а также помещения для музыкальных и танцевальных занятий.

Здание будет оборудовано современной системой вентиляции и кондиционирования воздуха, что обеспечит комфортные условия для детей круглый год. За ходом строительства следят инспекторы главное управление государственного строительного надзора Подмосковья.

Завершить строительство планируют во втором квартале 2026 года. Новый детский сад станет важной частью системы дошкольного образования округа и создаст условия для интеллектуального и физического развития детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.