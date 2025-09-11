В поселке Дубки Одинцовского городского округа завершается строительство фельдшерско-акушерского пункта. Смонтирован стальной каркас, утеплена «коробка» здания, ведутся фасадные и кровельные работы, а внутри объекта монтируются перегородки и инженерные системы. Впервые в стране строители используют 3D-печать для возведения соцобъекта. Процесс строительной 3D-печати — это послойное нанесение смеси и формирование несъемной опалубки для последующего заполнения теплоизоляционным материалом. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

В здании разместятся кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная, прививочный кабинет для взрослых и детей, палата для более длительного пребывания пациентов и помещения для персонала. Социальный объект, общей площадью чуть более 100 квадратных метров, будет оснащен современным медицинским оборудованием. Кроме того, на прилегающей к зданию территории планируется организовать парковочную зону, провести озеленение.

Здесь смогут получать медицинскую помощь более 1 тысячи человек. Работы планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.