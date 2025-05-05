В Одинцове заасфальтировали пешеходный мост на железнодорожной станции

На железнодорожной станции в Одинцове провели асфальтирование «старого» пешеходного моста. Работы выполнялись силами инженерных сооружений (ПЧИССО) «Российских железных дорог». Этот этап стал очередным в серии улучшений, направленных на повышение безопасности и комфорта пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее на объекте укрепили конструкции. Комплекс работ включал в себя замену изношенных ступеней и обновление покрытия с помощью бетонной смеси. Теперь выполнен финальный этап — укладка асфальта на поверхности моста.

Пешеходным мостом ежедневно пользуются тысячи людей. Для многих жителей он играет ключевую роль в ежедневных маршрутах, поскольку обеспечивает удобное передвижение через железнодорожные пути и на платформу станции «Одинцово». Завершение работ по асфальтированию ожидается в ближайшие дни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.