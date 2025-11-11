В Одинцове в здании школы на 750 мест стартовали фасадные работы

В жилом комплексе бизнес-класса «Резиденции Сколково» Одинцовского городского округа возводят школу на 750 учеников. На стройплощадке завершается остекление здания, специалисты приступили к фасадным работам. Этот образовательный объект станет важной частью инфраструктуры района и будет включать 46 универсальных и специализированных учебных классов, а также помещения для групп продленного дня. Вместимость каждого класса составит 24-26 человек, завершение строительства запланировано на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

На сегодня общая готовность объекта составляет 70%: в полном объеме выполнены работы по устройству монолитного каркаса здания и кладке внешних и наружных стен, устройство кровли, монтаж светопрозрачных конструкций выполнен на 90%, теплоизоляция фасада на 70%, в финальной стадии строительно-монтажные работы по установке лифтового оборудования и подключению к внешним инженерным сетям.

Площадь трехэтажной школы составит более 12,4 тыс. кв. метров. Помимо кабинетов для основных занятий в здании запроектированы специализированные классы для изучения иностранных языков, точных наук и ИТ-технологий. Также запланированы актовый зал на 290 посадочных мест, спортзал площадью 540 кв. метров, библиотека, медицинский кабинет и ряд административных помещений.

Территория школы общей площадью 16,7 тыс. кв. метров организована по принципу функционального зонирования. Центральный двор займет пространство для общешкольных мероприятий. Для физического развития учеников предусмотрена физкультурно-оздоровительная зона со спортивными площадками для детей всех возрастов, беговыми дорожками, зоной для прыжков в длину, волейбольными и баскетбольными площадками. А для учеников начальной школы создадут учебно-опытную зону с экологической тропой, где дети смогут на практике изучать биологию, выращивать полевые и овощные культуры, ухаживать за плодово-ягодным питомником, наблюдать за природой и осваивать навыки рисования под открытым небом.

Новая школа станет третьим объектом социальной инфраструктуры в рамках проекта — на территории ЖК «Резиденции Сколково» уже построены и работают два детских сада на 115 и 170 мест соответственно.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.