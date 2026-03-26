В Одинцове строят пристройку к школе №9 на 550 мест

Строительство пристройки к школе №9 продолжается на улице Северной в Одинцове. Новый корпус рассчитан на 550 учеников, завершить работы планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Пристройку возводят по адресу: улица Северная, дом 20. Общая площадь нового здания составит 9 257,94 квадратного метра. После ввода в эксплуатацию школа сможет дополнительно принять 550 учащихся, что позволит снизить нагрузку на существующие помещения и расширить образовательные возможности учреждения.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.