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В Одинцове продолжается строительство новой поликлиники на 500 посещений в смену

В Одинцовском округе в микрорайоне «Гусарская баллада» продолжается строительство новой поликлиники. Социальный объект возводится в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На строительной площадке идет подготовительный этап. Подрядчик прокладывает подъездные пути, обустраивает места складирования стройматериалов и бытовой городок для рабочих», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Медицинская помощь в поликлинике будет оказываться по нескольким направлениям: терапия, педиатрия, кардиология, урология, гинекология, стоматология, оториноларингология, офтальмология, эндокринология, инфекционные болезни, хирургия, травматология и ортопедия, профилактика заболеваний, ультразвуковая диагностика, рентгенология. На прилегающей территории обустроят парковочное пространство и места для отдыха.

Открытие новой поликлиники в ЖК «Гусарская баллада» запланировано на 2026 год. Медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену. Площадь здания составит около 6 тыс. квадратных метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.