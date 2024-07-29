сегодня в 19:18

В Одинцове приступили к строительству общежития МГИМО

Здание студенческого общежития Московского государственного института международных отношений (МГИМО) построят в Одинцовском округе к 2026 году. Подрядчик ведет устройство фундаментной плиты, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Подмосковья.

«На площадке на улице Новоспортивная задействованы 37 рабочих и 2 единицы техники. Ведутся монолитные работы по устройству фундамента здания. Построить объект и ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году», — говорится в сообщении.

В корпусе разместятся жилые комнаты, кухни, коворкинг, служебно-хозяйственные помещения, административный блок, комнаты для отдыха.

На прилегающей территории выполнят благоустройство с установкой малых архитектурных форм, проведут озеленение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.