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В Одинцове построят общежитие для студентов МГИМО

Здание студенческого общежития Московского государственного института международных отношений (МГИМО) построят в Одинцовском округе. Подрядчику выдано разрешение на строительство, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В рамках госпрограммы Подмосковья в Одинцово на улице Новоспортивная будет построено здание студенческого общежития. Выдано разрешение на строительство. Построить объект и ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году», — говорится в сообщении.

Застройщик ООО «ГРМ» возведет здание на площади 0,32 га в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы.

В корпусе разместятся жилые комнаты, кухни, коворкинг, служебно-хозяйственные помещения, административный блок, комнаты для отдыха.

На прилегающей территории выполнят благоустройство с установкой малых архитектурных форм, проведут озеленение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.