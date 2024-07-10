В Одинцове построят общежитие для студентов МГИМО
Фото - © Министерство строительного комплекса Московской области
Здание студенческого общежития Московского государственного института международных отношений (МГИМО) построят в Одинцовском округе. Подрядчику выдано разрешение на строительство, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В рамках госпрограммы Подмосковья в Одинцово на улице Новоспортивная будет построено здание студенческого общежития. Выдано разрешение на строительство. Построить объект и ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году», — говорится в сообщении.
Застройщик ООО «ГРМ» возведет здание на площади 0,32 га в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы.
В корпусе разместятся жилые комнаты, кухни, коворкинг, служебно-хозяйственные помещения, административный блок, комнаты для отдыха.
На прилегающей территории выполнят благоустройство с установкой малых архитектурных форм, проведут озеленение.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.