В Одинцове построят новую общеобразовательную школу на 560 мест

В Одинцовском округе продолжается строительство нового жилого комплекса «Жаворонки Клаб». На территории возводят не только жилые дома, но и социальные объекты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Девелопер получил распоряжение о согласовании архитектурно-градостроительного облика общеобразовательной школы на 560 мест. Трехэтажная школа будет отвечать современным требованиям к школам с углубленным изучением предметов. Наряду с обычными классами в образовательном учреждении будут оборудованы специализированные лаборатории для естествознания, химии и физики, IT-полигон и робокласс.

«Жаворонки Клаб» — малоэтажный жилой комплекс комфорт-класса. Проект включает в себя таунхаусы и многоквартирные дома с нестандартными форматами квартир: с отдельными входами на первом этаже, двухуровневыми решениями и выходами на кровлю. Кроме школы в жилом комплексе появится детский сад на 260 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.