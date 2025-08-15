сегодня в 11:50

В Одинцове построили детсад с футбольным полем и современными игровыми площадками

Главгосстройнадзор Московской области по итогам проведенной проверки выдал заключение о соответствии проектной документации построенного детского сада в с. Лайково Одинцовского городского округа. Работы по возведению детского сада велись в рамках национального проекта «Демография» за счет средств федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Учреждение начали строить в 2022 году. Застройщик - Фонд развития территорий, построил детский сад, взяв на себя обязательства обанкротившейся ГК «Урбан Групп».

Площадь трехэтажного корпуса превышает 5 тыс. квадратных метров. Здесь смогут заниматься 16 групп детей – всего 380 человек. Для дошколят предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, универсальные кружковые кабинеты, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда.

Для прогулок оборудованы современные игровые площадки с навесами, спортивную зону с полем для игры в футбол и баскетбол и полосой препятствий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.