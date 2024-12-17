В Одинцове отремонтировали Перхушковскую больницу и открыли пост скорой помощи в Соснах

В нынешнем году в Одинцовском округе завершился ремонт Перхушковской больницы, где появился современный кардиологический центр, а также хирургический корпус Одинцовской больницы, сообщает пресс-служба руководителя фракции в ОМСУ в Одинцовском округе Светланы Дейвис.

Контроль за качеством работ и сроками сдачи объектов ведут члены партии «Единая Россия» в рамках выполнения наказов народной программы.

Партия поддерживает расширение применения телемедицинских технологий в работе первичного звена здравоохранения: пациентам станет проще получить консультацию узких специалистов, получить направления на исследования.

«Единая Россия» выступает за создание системы доступной и квалифицированной медицинской помощи», — отметила руководитель фракции в ОМСУ в Одинцовском округе Светлана Дейвис.

В декабре 2024 года открыли пост скорой медицинской помощи в поселке Сосны.

Теперь две круглосуточные фельдшерские бригады работают прямо на базе местной амбулатории, что значительно сократит время ожидания для жителей Заречья, Маслово, Николиной Горы и соседних поселков. Если раньше на вызовы выезжали из Одинцова, то теперь время прибытия скорой сократится до 20 минут. Всего порядка 14 тыс. человек будут получать более оперативную помощь.

На втором этаже амбулатории для специалистов подготовили три помещения для отдыха. На вызов бригады выезжают на новых машинах, недавно поступивших в округ. Пополнение автопарка ожидается и в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.