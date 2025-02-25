В Одинцове объявлен конкурс на строительство подъездной дороги

Объявлен конкурс в электронной форме на строительство подъездной дороги в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Строительство подъезда к мкр. № 9 от ул. Сосновой в г. Одинцово, Московская область». Планируется в рамках проведения закупки строительство подъездных дорог протяженностью 519,58 м, в том числе основной дороги 225,00 м, примыкания по ул. Сосновой — 184,00 м, велодорожек — 684 кв. метров, тротуаров — 2 243 кв. метрову, площадки для наземной стоянки легковых автомобилей на 65 машино-мест, озеленение и т. д.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое – это дороги, второе – это благоустройство», – сказал Воробьев.