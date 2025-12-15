В Одинцове объявлен конкурс на капитальный ремонт школы искусств

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту детской школы искусств в Кубинке Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Кубинская детская школа искусств расположенному по адресу: Московская область, Одинцовский район, город Кубинка». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью 931,5 кв. м.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Одинцовского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.