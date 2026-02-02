В Одинцове новый корпус общежития передан МГИМО в безвозмездное пользование

Здание студенческого общежития на улице Новоспортивная в Одинцове передано Московскому государственному институту международных отношений в безвозмездное пользование на неопределенный срок, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министерство имущественных отношений Московской области предоставило в безвозмездное пользование МГИМО новый корпус студенческого общежития в Одинцове. Здание расположено по адресу: улица Новоспортивная, дом 3, строение 8.

Корпус площадью 3890,8 кв. м был построен и введен в эксплуатацию в конце прошлого года в рамках государственной программы Подмосковья и нацпроекта «Молодежь и дети». Финансирование осуществлялось из регионального бюджета. Общежитие рассчитано на 159 мест, комнаты для проживания располагаются со второго по четвертый этаж. В каждом жилом помещении есть отдельная кухонная зона и ванная комната. На первом этаже размещены администрация, службы общежития, пост охраны, медицинский кабинет и буфет.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что здание передано в безвозмездное пользование на неопределенный срок по обращению федерального образовательного учреждения. Это позволит создать комфортные условия для студентов и будущих специалистов различных областей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.