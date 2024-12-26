В Одинцове медсестра приобрела жилье по программе «Соципотека»

Благодаря программе «Социальная ипотека» медицинская сестра из городского округа Одинцово Татьяна Гаврилова переедет из общежития в собственную квартиру. Она работает в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница». Ее стаж составляет 20 лет, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Обладательница сертификата говорит, что хотела стать учительницей, но поступила в медучилище.

«Теперь вся моя жизнь связана с медициной, в других отраслях себя не вижу. Настолько заряжает осознавать, что ты помогаешь людям, вносишь свой вклад в их лечение. Люди выздоравливают, выписываются, благодарят — это самое главное», — делится она.

Семья Гавриловых жила в общежитии. По словам Татьяны по мере взросления детей, она часто задумывалась о решении жилищного вопроса. Узнав из корпоративного чата о «Соципотеке», она решила попробовать.

«Просто решила подать документы — получится или нет. Все получилось! Наш дом еще строится. Это будет красивый удобный жилищный комплекс. Нам понравились дома-высотки и планировки квартир. У нас там «двушка» с планировкой «распашонка», прекрасная просторная квартира», — рассказывает она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.