В Одинцове ликвидировали недостроенное здание торгово-развлекательного комплекса

В Одинцовском городском округе, в деревне Мамоново, вблизи деревни Лохино и микрорайона Новая Трехгорка выполнен снос недостроенного здания торгово-развлекательного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Строительство объекта началось в 2007 году. На площади порядка 70 тысяч квадратных метров планировалось размещение двухэтажного протяженного здания торгового комплекса. Однако, в конце 2008 года возведение объекта было приостановлено. В результате, железобетонный каркас здания более 10 лет простоял без изменений, портил облик территории, конструкции объекта начали разрушаться. Было принято решение о включении недостроя в перечень объектов незавершенного строительства с последующим демонтажем. Осенью этого года силами нового собственника мероприятия по сносу были полностью завершены», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На сегодняшний день участок свободен от застройки, строительный мусор вывезен и утилизирован. Порядок использования освободившейся территории пока не определен.

Всего на территории Одинцовского городского округа было выявлено 963 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 802 объекта, что составляет 83% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.