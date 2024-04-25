В Одинцове готово основание новой пристройки Немчиновского лицея

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Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход строительства пристройки к Немчиновскому лицею, расположенному в рабочем поселке Нововановское Одинцовского горокруга. Здание пристройки возводится в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время завершены земляные работы, ведется устройство фундамента. Общая площадь образовательного учреждения увеличится до 20 тысяч квадратных метров, здание вместит 950 учеников. В пристройке будут учебные классы, гардеробные, лаборантские, спортивные залы и столовая на 850 мест.

Согласно проекту, прилегающую территорию благоустроят. Здесь появятся физкультурно-спортивная и учебно-опытная зоны, детские игровые комплексы, зона отдыха и место для проведения общешкольных мероприятий. Для родителей учеников оборудуют парковку.

Стройку планируют завершить в первом квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.