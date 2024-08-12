В образовательных учреждениях Дубны продолжаются ремонтные работы

В Дубненских школах и детских садах продолжается подготовка к новому учебному году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В этом году в городе проводятся капитальные ремонты сразу в нескольких учреждениях: в старейшей школе № 1 города Дубна и в здании центра дополнительного образования «Дружба». Оба объекта расположены на Левом берегу.

Также идут локальные ремонты, так на финишную прямую выходит ремонт санузлов в детском садике «Тополек»: заменена электрика в санузлах, обновлена плитка, установлена новая сантехника. В «Теремке» отремонтировали группу, спальню, раздевалку, буфет и санузел для детей младшего школьного возраста. К новому сезону в гимназии № 8 обновлены санузлы, проведен частичный ремонт помещений, прилегающих к спортзалу, заменены двери.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.