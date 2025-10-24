В новых Подмосковных ЖК прошел первый масштабный футбольный турнир

В жилых комплексах группы «Самолет» состоялся футбольный турнир. За звание лучшей команды боролись восемь команд. Всего в турнире приняли участие более 90 человек из жилых комплексов: «Горки Парк» (Ленинского городского округа), «Пригород Лесное» (Ленинского городского округа), «Прибрежный Парк» (городского округа Домодедово), «Люберцы» (городского округа Люберцы) и других. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Победителем турнира стала команда жилого комплекса «Горки Парк» (первая команда). Второе место заняла команда ЖК «Люберцы», третье — команда ЖК «Горки Парк» (вторая команда).

Турнир прошел на футбольном поле ЖК «Горки Парк» при поддержке застройщика и управляющей компании «Самолет». Несмотря на прохладную погоду, мероприятие привлекло большое количество болельщиков. Футбольному клубу были вручены медали, а победители получили памятный кубок. Чтобы оставаться в курсе будущих мероприятий и новостей, жителям доступен специальный чат футбольного сообщества.

Кроме того, в новых жилых комплексах созданы десятки тематических сообществ, где жители смогут найти себе друзей по интересам.

Подмосковные застройщики: компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и др. возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.