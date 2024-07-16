В новых корпусах ЖК «Высокие Жаворонки» Подмосковья начали монтаж вентиляции

В Подмосковье возводят ЖК «Высокие Жаворонки» — девелопер ведет работы в корпусах 10 и 11. Проект представляет собой квартал жилых домов высотой 12 этажей с благоустроенными дворами. Шесть корпусов уже сданы в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусах 10 и 11 ведется монтаж лифтового оборудования, внутренних инженерных систем отопления, освещения, электро-, тепло- и водоснабжения, вентиляции, слаботочных систем. Ведутся остекление балконов, установка металлических дверей входных групп и мест общего пользования, а также квартир и дверей вспомогательных и технологических помещений. Выполняется отделка мест общего пользования, вспомогательных и технологических помещений. Выполняется устройство внутриплощадочных инженерных сетей. Ведутся работы по благоустройству придомовой территории. Производится поставка на объект строительных материалов и оборудования.

Корпуса 10 и 11 жилого комплекса будут построены в соответствии с новыми стандартами жилой застройки в Московской области — с разнообразными функциональными планировками, благоустроенной территорией, озеленением, современными детскими и спортивными площадками.

ЖК «Высокие Жаворонки» расположен между г. Одинцово и г. Голицыно — крупными подмосковными городами с развитой инфраструктурой. Рядом находится заповедная природная зона площадью 140 га. Уникальные леса природного резервата долины реки Вяземки благоприятно влияют на экологию и формируют здоровый микроклимат.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.