В новую школу деревни Голубое в Солнечногорске поставляют оборудование и мебель

В деревне Голубое городского округа Солнечногорск завершается строительство самой большой школы на 1 375 мест. Сейчас в учреждение ведется поставка мебели и учебного оборудования, передает пресс-служба администрации городского округа.

Концерн «КРОСТ» завершает строительство новой школы с применением системы индустриальных технологий высокоскоростного строительства. На строительном объекте работает более 580 специалистов, задействовано семь единиц техники, в том числе экскаваторы, погрузчики, автокран, каток и самосвалы.

«Самую большую школу на территории нашего округа строим по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Образование». Отмечу, что педагогический состав учреждения уже полностью сформирован. Почти через месяц более тысячи учеников приступят к обучению в современных и комфортных классах», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Общая площадь объекта составляет 28,3 тыс. кв. метров. Четырехэтажное здание общеобразовательного учреждения предусматривает размещение учебных классов, игровой группы продленного дня, трех спортивных залов, актового зала на 400 человек и двух читальных залов, ИТ-зоны, а также столовой на 696 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.