сегодня в 18:55

В новостройке Солнечногорска готовят 30 квартир для переселенцев

К чистовой финишной отделке приступили в квартирах для переселенцев из аварийного жилья в новом доме в Солнечногорске. Жилой корпус расположен в микрорайоне ЦМИС в переулке Механизаторов. Его строительная готовность составляет 85%. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Работы ведет специализированный застройщик «Стройиндустрия». В настоящее время в помещениях подготовлены инженерные коммуникации, слаботочные системы, электрическая проводка.

«Часть квартир в этом доме мы покупаем за счет средств региональной программы «Переселение из аварийного жилья», с застройщиком проводим конкурсные процедуры и на основании 44-го ФЗ заключаем договора купли-продажи», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Сдача многоквартирного дома со встроенными помещениями под досуговый молодежный клуб намечена на лето этого года.

Корпус состоит из 89 квартир общей жилой площадью почти 5 тыс. кв. метров, 2,2 тыс. кв. метров будут отведены для переселенцев.

В соседнем возводящемся доме запланировано размещение встроенного детского сада на 50 мест на первом этаже.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.