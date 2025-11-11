В новом ФОКе Лобни приступили к облицовке чаши бассейна

На улице Ленина в Лобне продолжается активное строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. В здании завершаются работы по устройству чистового покрытия пола и стен в коридорах и на лестницах. Продолжается монтаж внутренних инженерных систем, оштукатуривание стен, а также ведутся работы по облицовке бассейна керамической плиткой. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«В здании выполняются отделочные работы с гидроизоляцией покрытия пола и стен, монтаж инженерных и слаботочных систем, устройство подвесного потолка, монтаж светильников. Подрядчик продолжает фасадные работы, устройство входной группы. На прилегающей территории идет устройство проездов и тротуаров. ФОК готов на 79,3%», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Здание предназначено для размещения большой и малой чаши бассейна, раздевалок и душевых. В физкультурно-оздоровительном комплексе площадью около 3,1 тыс. кв. м разместят также тренажерный зал и медицинский блок, административные и технические помещения.

На прилегающей территории выполняется комплексное благоустройство территории с озеленением, парковочным пространством и местами для отдыха.

Отмечается, что открыть новый объект спорта планируется в начале 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.