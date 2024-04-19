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В новом детсаде Балашихи на 220 мест приступили к устройству несущих конструкций

В Балашихе строят современный жилой комплекс ЖК «Героев». Проводятся работы сразу на нескольких объектах, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В корпусе № 405 ведутся работы по устройству кровли, внутренних инженерных сетей, черновой отделки МОП и квартир, мокрого фасада. Идет монтаж светопрозрачных конструкций, лифтового оборудования.

В корпусах № 406 и 407 продолжаются устройство несущих конструкций и внутренних инженерных систем, работы по устройству кирпичной кладки наружных и внутренних стен.

В корпусе № 408 идет устройство фундаментной плиты 2 секции и бетонной подготовки 1 секции.

В детском саду на 220 мест приступили к устройству несущих конструкций. Общая площадь здания составит более 3,3 тыс. кв. метров. В нем будут располагаться групповые со спальнями, игровыми, раздевальными, буфетными, туалетными комнатами.

В школе на 1 320 мест идут работы по устройству кирпичной кладки внутренних и наружных стен, внутренних инженерных систем, кровли, ведется монтаж оконных блоков, лифтового оборудования, витражей.

ЖК «Героев» — это современный жилой комплекс, расположенный в удобном и благоустроенном районе, рядом с Ольгинским лесопарком. Здесь уже открыт детский сад на 250 мест, возводят еще одно дошкольное учреждение для 220 малышей и школы для 1 320 учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.