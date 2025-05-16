В Новокузнецке собрали финальный элемент 150-метровой башни ЕВРАЗ ЗСМК

сегодня в 16:29

В Кузбассе завершили строительство «Эйфелевой башни» ЕВРАЗа на ЗСМК

На аглофабрике ЕВРАЗ ЗСМК завершен монтаж самой высокой конструкции комплекса серогазоочистки. Башня высотой 150 метров — уникальный объект, напоминающий Эйфелеву башню. Такое конструктивное решение впервые применили в России. Металлокаркас изготовила компания EVRAZ STEEL BUILDING, сообщает Сiбдепо .

Проект — часть федеральной программы «Чистый воздух». Современная установка очистки сократит выбросы диоксида серы на 70%. Общий объем инвестиций в экологические проекты ЕВРАЗа в 2025–2026 годах превысит 20 млрд рублей.

«Комплекс серогазоочистки — крупнейшее экологическое мероприятие комбината и важный проект для города», — отметил вице-президент ЕВРАЗа Павел Синяев.

Башня состоит из пирамидальной и вертикальной частей и выдержит даже 8-балльное землетрясение.

По словам управляющего директора EVRAZ STEEL BUILDING Максима Беденко, для сложных участков сварки разработаны специальные регламенты контроля, поскольку действующие ГОСТы не охватывают такие задачи. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2026 год.