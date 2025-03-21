В Новокузнецке продолжается строительство своей «Эйфелевой башни»

сегодня в 17:50

В Новокузнецке на ЕВРАЗ ЗСМК активно строят комплекс серогазоочистки

В Новокузнецке на ЕВРАЗ ЗСМК активно ведется возведение крупного комплекса серогазоочистки, сообщает Сiбдепо .

Этот проект является одним из наиболее крупных природоохранных проектов комбината и реализуется в рамках федеральной программы «Чистый воздух».

Состав комплекса включает в себя ряд сооружений: блоки подготовки известкового раствора, комплексное здание, корпуса вентиляторов, здание абсорберов и галереи энергокоммуникаций. Центральным элементом системы станет уникальная 150-метровая вытяжная башня, по своему внешнему виду напоминающая знаменитую Эйфелеву башню в Париже.

Аналогов этой конструкции в России пока не существует. Благодаря передовой технологии комплекс обеспечит высокую эффективность очистки дымовых газов, снизив объем выбросов диоксида серы на 70%.

В результате реализации проекта ожидается существенное улучшение экологической обстановки в регионе и уменьшение негативного влияния производственной деятельности на окружающую среду.